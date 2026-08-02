देवघर बासुकीनाथ राष्ट्रीय मार्ग पर दो वाहनों की भीषण टक्कर,पांच कांवरिया घायल दो गंभीर हालत में रेफर
देवघर बासुकीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 114 ए पर शनिवार को एक सड़क दुर्घटना में पांच श्रद्धालु घायल हो गए। ताल झारी थाना क्षेत्र में दो वाहनों के बीच हुई टक्कर के बाद स्थानीय लोग मदद के लिए जुटे। घायलों को जरमुंडी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां दो को गंभीर हालत में रेफर किया गया।
देवघर बासुकीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 114 ए पर शनिवार को ताल झारी थाना क्षेत्र अंतर्गत सहारा के समीप दो वाहनों की आमने सामनें हुई सीधी टक्कर में पांच श्रद्धालु घायल हो गए। सड़क दुर्घटना के पश्चात स्थानीय लोग जुटे और घायलों की मदद की। इस क्रम में सड़क दुर्घटना की सूचना पाकर तालझारी थाना पुलिस मौके पर पहुंची तथा एंबुलेंस की सहायता से प्रशासन द्वारा सभी घायलों को जरमुंडी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। जहां मौके पर मौजूद चिकित्सकों ने सभी घायल कांवरियों की चिकित्सा की। घायलों में बिहार सीतामढ़ी के राहुल यादव और बामा शंकर कुमार को गंभीर हालत में बेहतर चिकित्सा के लिए दुमका के फूलों झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया गया।
गंभीर रूप से दोनों घायल कांवरियों को एंबुलेंस से दुमका ले जाया गया है जहां उनकी चिकित्सा की जा रही है। जानकारी के अनुसार यह सड़क हादसा शनिवार को दोपहर बाद की है। जिसमें स्विफ्ट डिजायर और एक सफेद रंग की आर्टिका कार आमने सामने टकरा गई। पुलिस द्वारा क्षतिग्रस्त दोनों कारों को जप्त कर लिया गया है और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें