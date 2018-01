जयपुर:रसोई गैस सिलेंडर फटने से एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत

राजस्थान की राजधानी जयपुर के विद्याधर नगर क्षेत्र में शनिवार सुबह रसोई गैस सिलिंडर फटने से एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। विद्याधर नगर के सेक्टर 9 स्थित एक मकान में दो गैस सिलेंडर एक साथ फट गए। इस हादसे के बाद मकान में भीषण आग लग गई। जानकारी के अनुसार हादसा सुबह करीब चार बजे के करीब हुआ। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में अफरा—तफरी मच गई। लोगों ने पुलिस व फायर​ ब्रिगेड को घटना की सूचना दी। पुलिस के मुताबिक हादसे में महेन्द्र गर्ग, अर्पिता, अपूर्वा, अनिमेष और सौम्या की मौत हुई है। जबकि मकान मालिक बताए जा रहे संजीव गर्ग व उनकी पत्नी हादसे के दौरान वहां मौजूद नहीं थे।

Jaipur: 5 members of a family killed in a fire at their residence in Sector-9, Vidyanagar; bursting of cylinder believed to be the reason behind the fire #Rajasthan pic.twitter.com/ZZFCei6H8Y