देश में ओमिक्रॉन के 9 और केस मिले, कर्नाटक में वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके 5 लोग संक्रमित

एएनआई,नई दिल्ली Gaurav Kala Thu, 16 Dec 2021 09:44 PM

Your browser does not support the audio element.