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राजस्थान में पांच कांवड़िये हुए घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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राजस्थान के खैरथल-तिजारा जिले में मंगलवार को कांवड़ यात्रा के दौरान एक डीजे गाड़ी बिजली के तार से टकरा गई, जिससे पांच कांवड़िये घायल हो गए। यह घटना जोजाका गांव में हुई। कांवड़िये गाड़ी पर यात्रा कर रहे थे जब उन्हें बिजली का झटका लगा। एक अन्य कांवड़िया भी झुलस गया।

राजस्थान में पांच कांवड़िये हुए घायल

पुलिस ने बताया कि मंगलवार को राजस्थान के खैरथल-तिजारा जिले में कांवड़ यात्रा के साथ चल रही एक डीजे गाड़ी के बिजली के तार के संपर्क में आने से पांच कांवड़िये घायल हो गए। यह घटना जोजाका गांव में शेखपुर मोड़ के पास हुई, जब हरिद्वार से गंगाजल लेकर लौटे कांवड़िये गांव में प्रवेश कर रहे थे। बिजली का तार नीचे लटका हुआ था और डीजे गाड़ी के संपर्क में आ गया। गाड़ी के ऊपर बैठे पांच कांवड़ियों को बिजली का झटका लगा, जबकि कुछ कांवड़िये खुद को बचाने के लिए गाड़ी से कूद गए। बिजली के करंट के संपर्क में आने से एक और कांवड़िया भी झुलस गया।

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