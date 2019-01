SC की 5 जजों की बेंच अयोध्या मामले में 10 जनवरी को करेगी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की बेंच अयोध्या मामले में 10 जनवरी को सुनवाई करेगी। यह जानकारी न्यूज एजेंसी एएनआई ने मंगलवार को दी। इस बेंच की अध्यक्षता चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई करेंगे।

Five-judge bench led by Chief Justice of India Ranjan Gogoi will hear the Ayodhya case. Other four judges are Justice SA Bobde, Justice NV Ramana, Justice UU Lalit and Justice DY Chandrachud. https://t.co/MeIQq64EpJ