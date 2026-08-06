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मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति के लिए पांच का चयन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पिथौरागढ़
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स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जगत सिंह पांगती कन्या इंटर विद्यालय की पाँच छात्राएं, तमन्ना, पूजा साह, गुंजन, यामिनी और प्रियांशी, मुख्यमंत्री उदीमान छात्रवृत्ति के लिए चयनित हुई हैं। इस योजना के तहत, इन छात्राओं को एक वर्ष तक प्रतिमाह 1500 रुपये की खेल छात्रवृत्ति दी जाएगी। विद्यालय के अधिकारियों ने खुशी जताई है।

मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति के लिए पांच का चयन

थल। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जगत सिंह पांगती कन्या इंटर की पांच छात्राओं का मुख्यमंत्री उदीमान छात्रवृत्ति के लिए चयन हुआ है। बताया विद्यालय से छात्रा तमन्ना, पूजा साह, गुंजन, यामिनी, प्रियांशी का चयन हुआ है। बताया योजना के तहत छात्राओं को एक वर्ष तक प्रतिमाह 1500 रूपये की खेल छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। छात्राओं का चयन होने पर प्रधानाचार्य विमला रावत, व्यायाम शिक्षिका लता मेहता, गीता पंत, दीपा जोशी, हेमलता जोशी, निर्मला देवी, रूचि थपलियाल, गायत्री बिष्ट, यशोदा देवी, निर्मला आर्या, दीपा चन्याल, लक्ष्मण सिंह कार्की, महेश जोशी ने खुशी जताई है।

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