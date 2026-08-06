मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति के लिए पांच का चयन
स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जगत सिंह पांगती कन्या इंटर विद्यालय की पाँच छात्राएं, तमन्ना, पूजा साह, गुंजन, यामिनी और प्रियांशी, मुख्यमंत्री उदीमान छात्रवृत्ति के लिए चयनित हुई हैं। इस योजना के तहत, इन छात्राओं को एक वर्ष तक प्रतिमाह 1500 रुपये की खेल छात्रवृत्ति दी जाएगी। विद्यालय के अधिकारियों ने खुशी जताई है।
थल। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जगत सिंह पांगती कन्या इंटर की पांच छात्राओं का मुख्यमंत्री उदीमान छात्रवृत्ति के लिए चयन हुआ है। बताया विद्यालय से छात्रा तमन्ना, पूजा साह, गुंजन, यामिनी, प्रियांशी का चयन हुआ है। बताया योजना के तहत छात्राओं को एक वर्ष तक प्रतिमाह 1500 रूपये की खेल छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। छात्राओं का चयन होने पर प्रधानाचार्य विमला रावत, व्यायाम शिक्षिका लता मेहता, गीता पंत, दीपा जोशी, हेमलता जोशी, निर्मला देवी, रूचि थपलियाल, गायत्री बिष्ट, यशोदा देवी, निर्मला आर्या, दीपा चन्याल, लक्ष्मण सिंह कार्की, महेश जोशी ने खुशी जताई है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें