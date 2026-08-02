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बिलसंडा और बरखेड़ा बीआरसी पर प्रशिक्षण तीन अगस्त से

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
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निपुण भारत मिशन के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों के समस्त शिक्षकों के लिए 5 दिवसीय एफएनएल प्रशिक्षण 3 अगस्त से शुरू होगा। खंड शिक्षा अधिकारी ने बताया कि यह प्रशिक्षण सभी शिक्षकों की क्षमता बढ़ाने के लिए होगा, जिसमें नैतिक शिक्षण और सहयोगात्मक पर्यवेक्षण पर ध्यान दिया जाएगा। इसका लक्ष्य 2026-27 में निपुण विद्यालय बनाना है।

बिलसंडा और बरखेड़ा बीआरसी पर प्रशिक्षण तीन अगस्त से

निपुण भारत मिशन के अंतर्गत एनसीईआरटी पाठय पुस्तकों पर आधारित प्राथमिक विद्यालय के समस्त शिक्षकों और शिक्षामित्र के पांच दिवसीय एफएनएल प्रशिक्षण ब्लॉक संसाधन केंद्र बिलसंडा और बरखेड़ा पर तीन अगस्त से शुरू होगा। खंड शिक्षा अधिकारी शिव शंकर मौर्य ने बताया कि प्रशिक्षण में दोनों विकासखंडों के सभी एआरपी प्रशिक्षक की भूमिका में रहेंगे। प्रशिक्षण में शिक्षकों का क्षमता संवर्धन करते हुए शैक्षिक सत्र 2026-27 में सभी परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों द्वारा निपुण विद्यालय का लक्ष्य हासिल किया जाना है। शिक्षकों में अकादमी की रणनीति के संबंध में गहन समझ विकसित की जाएगी। सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के माध्यम से शिक्षकों को ऑनसाइट शैक्षिक सपोर्ट और शिक्षक संकुल बैठकों के माध्यम से पियर लर्निंग को बढ़ावा दिए जाने के संबंध में और शिक्षक विद्यार्थी आत्मीय संबंध को उत्कृष्ट रूप से विकसित करने के संबंध में प्रशिक्षित किया जाएगा।

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