शिक्षकों को सिखाया बच्चों को पढ़ाने का तरीका
डायट में पांच दिवसीय फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी प्रशिक्षण समाप्त हुआ। इस दौरान शिक्षकों को एनसीईआरटी की पुस्तकों के विषयवस्तु और शिक्षण-पद्धति के उपयोग की जानकारी प्रदान की गई। प्राचार्य डॉ. संतोष कुमार राय ने शिक्षकों को ज्ञान को विद्यालय में प्रभावी ढंग से लागू करने की आवश्यकता पर बल दिया।
डायट में आयोजित पांच दिवसीय फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन शुक्रवार को हुआ। ओम प्रकाश मिश्र, कैलाश नाथ शुक्ला, डॉ. कुलदीप पांडेय, शशिकांत मिश्र, डॉ. शरद कुमार मिश्र, अनुपम सिंह व संदीप यादव ने प्रतिभागियों को एनसीईआरटी की हिंदी, गणित एवं अंग्रेजी की पुस्तकों की विषयवस्तु, उनकी शिक्षण-पद्धति तथा कक्षा-कक्ष में प्रभावी उपयोग की जानकारी दी। प्राचार्य डॉ. सन्तोष कुमार राय ने कहा कि प्रत्येक शिक्षक का दायित्व है कि वह प्रशिक्षण से प्राप्त ज्ञान एवं नवाचारों को विद्यालय स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू करते हुए प्रत्येक बच्चे को उसकी अधिगम क्षमता के अनुरूप सीखने के अवसर उपलब्ध कराए।
नोडल अधिकारी डॉ. प्रसून कुमार सिंह, अखिलेश कुमार सिंह एवं विपिन कुमार ने संचालन किया।
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