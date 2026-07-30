जिले के हाईस्कूलों में पांच दिवसीय आईसीटी लैब प्रशिक्षण शुरू
भागलपुर में बुधवार से हाईस्कूल शिक्षकों के लिए पांच दिवसीय आईसीटी लैब प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ। इस कार्यक्रम में गणपति सिंह हाईस्कूल और रामधारी हाईस्कूल में शिक्षकों को कंप्यूटर, प्रोजेक्टर और स्मार्ट क्लास के उपयोग की तकनीक सिखाई गई। प्रशिक्षकों को बेहतर संचालन और रखरखाव की जानकारी भी दी गई।
भागलपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। जिले के हाईस्कूलों में आईसीटी लैब को लेकर बुधवार से पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ। गणपति सिंह हाईस्कूल, अकबरनगर, रामधारी हाईस्कूल तेतरी में आइसीटी टूल्स एंड डिजिटल टिचिंग प्रैक्टिस प्रोग्राम हुआ। इस प्रशिक्षण के दौरान शिक्षक कंप्यूटर, प्रोजेक्टर और स्मार्ट क्लास के प्रभावी उपयोग की तकनीक सिखाए गए। शिक्षकों को आईसीटी लैब के बेहतर संचालन, रखरखाव और विद्यार्थियों के उपयोग संबंधी जानकारी दी गई।
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