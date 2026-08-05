निपुण भारत मिशन के लक्ष्यों को लागू करने पर बल
सहार के विकास खंड संसाधन केंद्र में बुधवार से आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान (एफएलएन) हेतु पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आरंभ हुआ। इस कार्यक्रम का मकसद शिक्षकों को आधुनिक शैक्षणिक तकनीकों से प्रशिक्षित करना है, जिससे सभी बच्चों को संज्ञानात्मक एवं गणनात्मक कौशल में दक्ष बनाया जा सके।
विकास खंड संसाधन केंद्र सहार में बुधवार से आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान (एफएलएन) विषयक पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। प्रशिक्षण का आयोजन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संजीव कुमार एवं प्रभारी डायट प्राचार्य कपूर सिंह परिहार के निर्देशन तथा खंड शिक्षा अधिकारी प्रवीण कुमार एवं डीसी प्रशिक्षण सौरभ गुप्ता के पर्यवेक्षण में किया जा रहा है। उद्घाटन सत्र में एसआरजी सदस्य सुनील दत्त राजपूत ने कहा कि एफएलएन का उद्देश्य प्रत्येक बच्चे को आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान में दक्ष बनाना है। उन्होंने शिक्षकों से प्रशिक्षण में सीखी गई गतिविधि आधारित शिक्षण विधियों और नवाचारों को विद्यालयों में प्रभावी ढंग से लागू करने का आह्वान किया, ताकि बच्चों का सीखना अधिक रोचक, सहज और परिणामदायी बन सके।
प्रशिक्षण के प्रथम दिवस में प्रशिक्षक प्रदीप राजपूत, लक्ष्यद्वीप राजपूत, दीपक कुमार, प्रतिभा यादव एवं रश्मि पाठक ने प्रतिभागी शिक्षकों को निपुण भारत मिशन के उद्देश्यों, भाषा एवं गणित शिक्षण की प्रभावी रणनीतियों, दक्षता आधारित अधिगम तथा कक्षा शिक्षण में नवाचारों की विस्तृत जानकारी दी। इस दौरान शिक्षकों ने विभिन्न गतिविधियों में सक्रिय सहभागिता करते हुए अपने अनुभव भी साझा किए। प्रशिक्षण का उद्देश्य शिक्षकों को आधुनिक एवं प्रभावी शिक्षण तकनीकों से दक्ष बनाना है, ताकि प्रत्येक बच्चा निर्धारित अधिगम लक्ष्यों को गुणवत्तापूर्ण, आनंददायक और सहज तरीके से प्राप्त कर सके। प्रथम दिवस का समापन "निपुण भारत-हर बच्चा निपुण" के संकल्प के साथ हुआ।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें