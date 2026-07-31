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अपराध के बदलते स्वरूप में वैज्ञानिक साक्ष्य ही सहारा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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प्रयागराज में मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के फोरेंसिक मेडिसिन विभाग द्वारा आयोजित पांच दिवसीय आपराधिक विवेचना कौशल संवर्धन कार्यशाला का समापन हुआ। विशेषज्ञों ने साक्ष्य एकत्रित करने, पैकिंग और सुरक्षित परिवहन के तरीकों पर चर्चा की। उन्होंने विवेचना में तकनीक के उपयोग की आवश्यकता पर जोर दिया।

अपराध के बदलते स्वरूप में वैज्ञानिक साक्ष्य ही सहारा
अपराध के बदलते स्वरूप में वैज्ञानिक साक्ष्य ही सहारा

प्रयागराज, संवाददाता। मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के फोरेंसिक मेडिसिन एवं विष विज्ञान विभाग की ओर से आयोजित पांच दिवसीय आपराधिक विवेचना कौशल संवर्धन कार्यशाला का शुक्रवार को समापन हुआ। इस अवसर पर विशेषज्ञों ने अपराध के वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य एकत्रित करने, साक्ष्य की समुचित पैकिंग, संबंधित थाने तक सुरक्षित परिवहन, विभागों के आपसी समन्वय पर विचार व्यक्त किए।

विशेषज्ञों की राय

मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. राजेश कुमार राय ने कहा कि घटनास्थल पर वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य को एकत्रित न करने, काम निपटाने वाले तरीके अपनाने के कारण बड़ी संख्या में अपराधिक मुकदमे न्यायालय में लंबित रहते हैं। इसलिए अनावश्यक भागदौड़ से बचने, न्यायालय में साक्ष्य को सही तरीके से प्रस्तुत करने के लिए जरूरी है कि विवेचना के कार्य में तकनीक का उपयोग किया जाए। उन्होंने कहा कि अपराध के तरीके बदल रहे हैं। हथियार के प्रयोग में बदलाव हो रहा है। सूचना का माध्यम बदल रहा है। ऐसी स्थिति में जरूरी है समन्वय के साथ विवेचना की जाए।

फोरेंसिक लैब की स्थिति

राज्य विधि विज्ञानशाला लखनऊ के फोरेंसिक एक्सपर्ट डॉ. उदय प्रताप सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में इस समय 12 फोरेंसिक लैब संचालित हो रहे हैं। बांदा, बस्ती और अयोध्या में तीन नए लैब बनाए जा रहे हैं। सभी जिलों में फोरेंसिक फील्ड यूनिट तैनात रहती है। उन्होंने शव के वैज्ञानिक प्रबंधन और सुरक्षित परिवहन पर विचार व्यक्त किए। असिस्टेंट प्रो. डॉ. दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि मेडिकल कॉलेज में फोरेंसिक मेडिसिन में एमडी की पांच सीट है। आने वाले समय में पोस्टमार्टम की सभी प्रक्रिया फोरेंसिक एक्सपर्ट करने लगेंगे। इस समय सभी लावारिस शवों का पोस्टमार्टम एमडी के छात्र करते हैं।

साक्ष्य संकलन पर ध्यान

शुआटस के फोरेंसिक एक्सपर्ट डॉ. मनीष मिश्र ने साक्ष्य संकलन की वैज्ञानिकता पर प्रकाश डाला। मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के फोरेंसिक मेडिसिन एवं विष विज्ञान विभाग की अध्यक्ष डॉ. अर्चना कौल ने अतिथि वक्ताओं को सम्मानित किया।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

कार्यशाला कब समाप्त हुई?
कार्यशाला शुक्रवार को समापन हुआ।

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