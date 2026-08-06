पांच अपराधियों के खिलाफ हुई गुंडा एक्ट की कार्रवाई
आजमगढ़ में, एसएसपी की संस्तुति के बाद एडीएम प्रशासन ने पांच अपराधियों को गुंडा एक्ट के तहत निरुद्ध किया है। इन अपराधियों को हर पखवाड़े संबंधित थाने में हाजिरी देनी होगी। उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई में करन विश्वकर्मा, सूरज, आकाश यादव, संकज और फकरे आलम शामिल हैं।
आजमगढ़, संवाददाता। एसएसपी की संस्तुति के बाद एडीएम प्रशासन ने जिले के पांच अपराधियों को गुंडा एक्ट में निरुद्ध किया है। गुंडा एक्ट में निरुद्ध किये गए अपराधियों को प्रत्येक पखवारा पर संबंधित थाने पर पहुंच कर हाजिरी लगानी पड़ेगी। उल्लंघन करने वाले अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।जिन पांच आरोपियों पर यह कार्रवाई की गई है, उनमें करन विश्वकर्मा और सूरज (थाना रानी की सराय), आकाश यादव (थाना निजामाबाद), संकज (थाना देवगांव) और फकरे आलम उर्फ फकरू (थाना जीयनपुर) शामिल हैं। इन सभी के विरुद्ध पहले से विभिन्न आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। एसएसपी ने कहा कि इस आदेश का पालन नहीं करने पर संबंधित आरोपियों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
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