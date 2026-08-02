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दहेज हत्या में पांच गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मिर्जापुर
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मिर्जापुर में कछवां पुलिस ने दहेज हत्या के मामले में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पप्पू ने 31 जुलाई को अपनी बेटी की दहेज की मांग को लेकर हत्या की शिकायत दर्ज कराई थी। गिरफ्तार किए गए आरोपी वाराणसी के मिर्जामुराद इलाके के निवासी हैं।

दहेज हत्या में पांच गिरफ्तार

मिर्जापुर। कछवां पुलिस ने दहेज हत्या के पांच आरोपी को शनिवार धर दबोचा। कछवां के बधवा गांव निवासी पप्पू ने 31 जुलाई को नामजद अभियुक्तों के विरूद्ध पुत्री की दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित व उसकी हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपी वाराणसी के मिर्जामुराद के लेरूवाई गांव निवासी रामधनी, जानकी देवी, पवन कुमार, सुषमा, नीलम को गिरफ्तार किया है।

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