नवोदय विद्यालय मकपा में फिट इंडिया मूवमेंट के तहत योग शिविर आयोजित
मखदुमपुर स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय में 'फिट इंडिया मूवमेंट' के तहत योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्राचार्य राम शरण चौधरी एवं योग एक्सपर्ट कुमारी नीलम ने इस शिविर का शुभारंभ किया, जिसमें विद्यार्थियों को विभिन्न योग आसनों का अभ्यास कराया गया और योग के लाभों के बारे में बताया गया।
मखदुमपुर, निज संवाददाता। जवाहर नवोदय विद्यालय, मकपा में 'फिट इंडिया मूवमेंट' के तहत योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विद्यालय परिसर के खेल मैदान में आयोजित इस शिविर का शुभारंभ प्राचार्य राम शरण चौधरी एवं योगा एक्सपर्ट कुमारी नीलम के नेतृत्व में हुआ। इस दौरान शिक्षकों की मौजूदगी में विद्यार्थियों को कपालभाति, अनुलोम-विलोम, सूर्य नमस्कार, भस्त्रिका और पवनमुक्तासन जैसे प्रमुख योग व प्राणायाम का अभ्यास कराया गया। एक्सपर्ट ने बच्चों को योग के स्वास्थ्य लाभ और इसके महत्व की जानकारी दी। प्राचार्य ने कहा कि नियमित योग से शारीरिक व मानसिक विकास होता है।
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