मत्स्य विभाग की योजनाओं के लाभ को करें आवेदन
देवरिया में मत्स्य विभाग ने जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभ के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर 5 अगस्त कर दी है। मुख्यमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना, जल क्षेत्र विकास योजनाओं आदि के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक लाभार्थी विकास भवन स्थित मत्स्य कार्यालय से भी जानकारी ले सकते हैं।
देवरिया, निज संवाददाता। मत्स्य विभाग की योजनाओं के लाभ लेने को विभाग ने ऑनलाइन आवेदन की तिथि बढ़ाकर 5 अगस्त तक कर दिया है। आवेदन करने वालों को विभाग की विभिन्न योजनाओं का लाभ मिलेगा। पहले 16 से 31 जुलाई तक आवेदन की तिथि निर्धारित की गयी थी, लेकिन इसे पांच दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में मत्स्य विभाग द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 5 अगस्त कर दी गई है। मुख्यमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना, सघन मत्स्य पालन हेतु एरेशन सिस्टम की स्थापना योजना, उत्तर प्रदेश मत्स्य पालक कल्याण कोष के अंतर्गत मोपेड विद आइस बॉक्स परियोजना, अंतर्देशीय खारे जल क्षेत्रों में मात्स्यिकी विकास हेतु नए तालाब निर्माण एवं प्रथम वर्ष निवेश योजना, उत्तर प्रदेश में मोती संवर्धन योजना तथा विशिष्ट प्रजाति की मत्स्य हैचरी स्थापना योजना का लाभ लेने को ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया गया है।
योजनाओं के लिए विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन की सुविधा 16 जुलाई से उपलब्ध है। पहले अंतिम तिथि 31 जुलाई थी, जिसे बढ़ाकर अब 5 अगस्त कर दिया गया है। अधिक जानकारी के लिए इच्छुक व्यक्ति किसी भी कार्य दिवस में विकास भवन स्थित मत्स्य कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। मुख्य कार्यकारी अधिकारी मत्स्य विजय मिश्र ने कहा कि विस्तृत विवरण, इकाई लागत, पात्रता,आवेदन प्रक्रिया, आवश्यक अभिलेख एवं विज्ञापन विभागीय पोर्टल पर उपलब्ध हैं। इच्छुक मत्स्य पालक एवं लाभार्थी निर्धारित अवधि के भीतर ऑनलाइन आवेदन कर योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
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