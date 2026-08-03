मत्स्य विभाग की योजनाओं के लाभ को करें आवेदन

देवरिया, निज संवाददाता। मत्स्य विभाग की योजनाओं के लाभ लेने को विभाग ने ऑनलाइन आवेदन की तिथि बढ़ाकर 5 अगस्त तक कर दिया है। आवेदन करने वालों को विभाग की विभिन्न योजनाओं का लाभ मिलेगा। पहले 16 से 31 जुलाई तक आवेदन की तिथि निर्धारित की गयी थी, लेकिन इसे पांच दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में मत्स्य विभाग द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 5 अगस्त कर दी गई है। मुख्यमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना, सघन मत्स्य पालन हेतु एरेशन सिस्टम की स्थापना योजना, उत्तर प्रदेश मत्स्य पालक कल्याण कोष के अंतर्गत मोपेड विद आइस बॉक्स परियोजना, अंतर्देशीय खारे जल क्षेत्रों में मात्स्यिकी विकास हेतु नए तालाब निर्माण एवं प्रथम वर्ष निवेश योजना, उत्तर प्रदेश में मोती संवर्धन योजना तथा विशिष्ट प्रजाति की मत्स्य हैचरी स्थापना योजना का लाभ लेने को ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया गया है।