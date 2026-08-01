मत्स्य विभाग की योजनाओं में आवेदन की तिथि बढ़ी
गाजियाबाद में मत्स्य विभाग ने योजनाओं में आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 5 अगस्त तय की है। सहायक निदेशक ऋचा चौधरी ने बताया कि पहले यह तिथि 31 जुलाई थी। इच्छुक आवेदक अब fisheries.up.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। विभिन्न योजनाओं के लिए अलग-अलग आवेदन करने होंगे।
गाजियाबाद, मोहित शर्मा। मत्स्य विभाग की योजनाओं में आवेदन की तिथि बढ़ गई है। योजनाओं में आवेदन अब पांच अगस्त तक किए जा सकेंगे। सहायक निदेशक मत्स्य ऋचा चौधरी ने बताया कि विभाग की योजनाओं में ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर अब 5 अगस्त कर दी गई है। आवेदक विभाग के पोर्टल fisheries.up.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदक को योजनाओं में अलग-अलग आवेदन करना होगा।
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