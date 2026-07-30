मत्स्य बीज उत्पादन प्रशिक्षण को लेकर आए 18 आवेदन
धनबाद में मत्स्य विभाग ने मत्स्य बीज उत्पादन बढ़ाने और गुणवत्तापूर्ण बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया है। इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए 18 आवेदन प्राप्त हुए हैं। प्रशिक्षण अगस्त से सितंबर तक कई बैचों में होगा, जिसमें वैज्ञानिक तकनीक और आधुनिक विषयों पर जानकारी दी जाएगी।
धनबाद, संवाददाता। मत्स्य बीज उत्पादन को बढ़ावा देने और जिले में गुणवत्तापूर्ण मत्स्य बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मत्स्य विभाग ने प्रशिक्षण कार्यक्रम किया है। प्रशिक्षण में शामिल होने के लिए मत्स्य पालकों और इच्छुक लाभुकों में उत्साह है। आवेदन प्रक्रिया शुरू होने के महज पांच दिनों में विभाग को 18 आवेदन मिले हैं। रांची के धुर्वा के शालीमार स्थित मत्स्य विज्ञान प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षण होगा। अगस्त से सितंबर तक अलग-अलग तिथियों में कई बैचों में प्रशिक्षण होंगे। प्रत्येक बैच में 50 प्रतिभागियों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई है। मत्स्य बीज उत्पादन की वैज्ञानिक तकनीक, हैचरी प्रबंधन, बीज संरक्षण और आधुनिक मत्स्य पालन की जानकारी दी जाएगी।
प्रतिभागियों को आवास, भोजन और यात्रा भत्ता की भी सुविधा मिलेगी।
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