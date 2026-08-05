मत्स्य पालक किसानों के बीच मत्स्य जाल एवं फीड का वितरण
सिमडेगा में मत्स्य कार्यालय ने 16 किसान लाभार्थियों को मत्स्य जाल एवं फीड का वितरण किया। अधिकारियों ने बताया कि सरकार की योजनाएँ किसानों को संसाधन उपलब्ध करा रही हैं, जिससे वे वैज्ञानिक तरीके से मछली पालन कर सकें। इससे किसानों की आय में वृद्धि और बेहतर उत्पादन संभव होगा।
सिमडेगा, जिला प्रतिनिधि। जिला मत्स्य कार्यालय परिसर में बुधवार को मत्स्य पालन को बढ़ावा देने तथा किसानों की आय में वृद्धि के उद्देश्य से 16 मत्स्य पालक किसानों के बीच मत्स्य जाल एवं फीड का वितरण किया गया। कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों ने बताया कि सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मत्स्य किसानों को आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं, ताकि वे वैज्ञानिक तरीके से मछली पालन कर बेहतर उत्पादन प्राप्त कर सकें। किसानों को तालाब प्रबंधन, संतुलित आहार, गुणवत्तापूर्ण मत्स्य बीज के उपयोग तथा नियमित देखभाल के संबंध में भी जानकारी दी गई। अधिकारियों ने कहा कि आधुनिक तकनीक अपनाकर मत्स्य पालन को लाभकारी व्यवसाय बनाया जा सकता है।
किसानों ने विभाग की इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि जाल एवं फीड मिलने से मत्स्य पालन कार्य को और बेहतर ढंग से संचालित करने में मदद मिलेगी तथा उनकी आय में वृद्धि होगी।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें