कोटा में देश की पहली वंदे भारत मालगाड़ी का ट्रायल शुरू

कोटा, एजेंसी। वेस्ट सेंट्रल रेलवे के कोटा मंडल में देश की पहली वंदे भारत मालगाड़ी का ट्रायल शुरू किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि बुधवार को चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की ओर से बनाई गई 16-कोच वाली वंदे भारत प्लेटफॉर्म-बेस्ड फ्रेट प्रोटोटाइप ट्रेन का कोटा-नागदा-सवाई माधोपुर रेल सेक्शन पर अलग-अलग स्पीड में ट्रॉयल किया गया। अधिकारियों के अनुसार, वंदे भारत तकनीक पर आधारित यह तकनीक देशभर में ई-कॉमर्स, एक्सप्रेस पार्सल, कोल्ड-चेन लॉजिस्टिक्स और समय पर माल ढुलाई को एक नया आयाम देगी। वेस्ट सेंट्रल रेलवे कोटा के सीनियर डिविजनल कॉमर्शियल मैनेजर सौरभ जैन ने बताया कि रिसर्च डिजाइन्स एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गनाइजेशन (आरडीएसओ) कोटा-नागदा-सवाई माधोपुर सेक्शन पर ये ट्रायल कर रहा है, जो इंडियन रेलवे के सबसे उपयुक्त हाईस्पीड टेस्ट कॉरिडोर में से एक है।