कानपुर एक्सप्रेस वे पर छह स्थानों पर तारकोल खराब मिली, सुधारा गया

देश में पहली बार उच्च गुणवत्ता वाली सड़क बनाने के लिए प्रयोग में लाई गई एआई-एमसी तकनीक से बने लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेस वे की सड़क पर छह स्थानों पर तारकोल की परत कुछ मीटर तक कमजोर मिली। इन स्थानों पर 50 से 100 मीटर के दायरे में तारकोल को उखाड़ कर नए सिरे से परत बिछा दी गई। पिछले दिनों किलोमीटर 60 में उन्नाव जिले के कुराड़ी गांव में तारकोल की परत में आई दरार और उसके अगल-बगल हल्की दबने की घटना से सबक लेकर एनएचआई ने यह सुधार कार्य करवाए। सुधार कार्य दो चरणों में कराए गए हैं। पहले चरण में कानपुर से लखनऊ की तरफ आने वाली सड़क में सुधार कार्य करवाने से पहले एनएचआई की टीम ने सर्वे किया। इस दौरान पांच स्थानों को चिन्हित किया गया। वहां तारकोल की परत कमजोर नजर आई और भविष्य में इनके उखड़ने की संभावना थी। इसमें किलोमीटर 72, 70, 68, 64 और 30.6 शामिल था। इन्हें सही कर दिया गया। दूसरे चरण में शुक्रवार को लखनऊ से कानपुर की तरफ जाने वाली सड़क का सर्वे किया गया। इस दौरान किलोमीटर 45.750 पर तारकोल कमजोर दिखी। वहां पर लगभग 70 मीटर में तारकोल को उखाड़ कर नए सिरे से तारकोल बिछा दी गई। बताया जाता है कि कुराड़ी गांव जैसी घटना दोबारा न हो, इसलिए ही यह कवायद की जा रही है。