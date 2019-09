वीडियो सीरीज #First100Days में दिखेंगे पहली बार चुनकर आए सांसदों के अनुभव, Twitter ने इंडिया फाउंडेशन के साथ की साझेदारी

पहली बार संसद पहुंचे 9 सांसदों के अनुभवों को एक वीडियो में दिखाया जाएगा। ट्विटर ने #First100Days नाम से इस वीडियो को जारी करने के लिए इंडिया फ़ाउंडेशन के साथ साझेदारी की है। #First100Days में प्रथम बार नियुक्त सांसदों, जैसे जोतिमनी, जामयांग शेरिंग नामग्याल और अपराजिता सारंगी की यात्रा को प्रस्तुत किया गया है। इस वीडियो सीरीज का मुख्य उद्देश्य इन सांसदों को उनके निर्वाचन क्षेत्रों से जोड़ना, और उनके समुदायों के पसंदीदा मुद्दों पर उनके काम को उजागर करना है, जैसे कि कृषि, रोजगार, उभरती हुई तकनीक को अपनाना, जल संरक्षण, गरीबी, आदि।

17वीं लोकसभा ने अपने पहले 100 दिन पूरे कर लिए हैं। ट्विटर इंडिया ने इंडिया फाउंडेशन के साथ साझेदारी कर #First100Days” नाम से नई वीडियो सीरीज को जारी किया है।

#First100Days Lok Sabha Member of Parliament from Ladakh Parliamentary Constituency @MPLadakh talks about his ideas and aspirations for #NewIndia. @TwitterIndia pic.twitter.com/VzUi1NUyw4 — India Foundation (@indfoundation) September 11, 2019

#First100Days Lok Sabha Member of Parliament from Karur Parliamentary Constituency, Tamil Nadu @jothims talks about her experience in the Parliament and her aspirations for her constituency. @TwitterIndia pic.twitter.com/FADyYkrxjI — India Foundation (@indfoundation) September 16, 2019

#First100Days - @SriKrishnaLavu garu shares his experience as Member of Parliament and his priorities for the constituency. https://t.co/zKP68o9uJy — Twitter India (@TwitterIndia) September 7, 2019

ये वीडियो अंग्रेजी, हिंदी और संबंधित क्षेत्रीय भाषाओं में रिकॉर्ड किया गया है। वीडियो में सांसदों को यह बताते हुए दिखाया गया है कि ट्विटर उन्हें अपने निर्वाचन क्षेत्रों से जुड़ने और बातचीत करने, युवा मतदाताओं से जोड़ने में, और नागरिकों से उनके दैनिक जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रतिक्रिया प्राप्त करने में कैसे मदद कर रहा है।

1. अरविंद धर्मपुरी (@Arvindharmapuri), निजामाबाद, तेलंगाना

2. अपराजिता सारंगी (@AprajitaSarangi), भुवनेश्वर, उड़ीसा

3. डॉ. राजदीप रॉय (@drrajdeeproy), सिलचर, असम

4. जामयांग शेरिंग नामग्याल (@MPLadakh), लद्दाख

5. जोतिमनी (@jothims) करूर, तमिलनाडु

6. प्रतिमा भौमिक (@PratimaBhoumik) त्रिपुरा पश्चिम, त्रिपुरा

7. राजू बिस्टा, दार्जिलिंग (@RajuBistaBJP), पश्चिम बंगाल

8. श्री कृष्ण देवरायुलू लवु, नरसरावपेट (@SriKrishnaLavu), आंध्र प्रदेश

9. ओजा क्वीन, गौहाटी (@oja_queen), असम (यहाँ देखें)