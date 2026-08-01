भिवानी के मजदूर युवाओं ने रूपये जुटाकर शुरू की थी कांवड़ यात्रा

भिवानी के मजदूर युवाओं ने रूपये जुटाकर शुरू की थी कांवड़ यात्रा
हरियाणा के भिवानी जिले से 11 युवा कांवड़ यात्रा पर निकले हैं। यात्रा के दौरान आर्थिक तंगी का सामना करते हुए वे गुलजारी वाला शिव मंदिर में रुके हैं। संकट में भी भगवान शिव पर उनकी आस्था कायम है। परिजनों से आर्थिक सहायता मिलने के बाद वे आगे बढ़ेंगे।
आस्था और भगवान शिव के प्रति अटूट श्रद्धा कई बार आर्थिक तंगी पर भी भारी पड़ जाती है। ऐसा ही एक मामला शामली में सामने आया, जहां हरियाणा के भिवानी जिले से पहली बार कांवड़ यात्रा पर निकले एक ही परिवार के 11 युवा बिना थके अपने गणत्वयों की ओर बढ रहे है। एक दूसरे से एकत्रित की गई राशि भी खत्म होने पर सभी शिवभक्त फिलहाल शहर के गुलजारी वाला शिव मंदिर स्थित कांवड़ सेवा शिविर में रुके हुए हैं और परिजनों से आर्थिक सहायता मिलने के बाद आगे के लिए रवाना होगे। हरियाणा के भिवानी निवासी अरुण, मुकेश, राज, अजय, लक्की, साहुल, सावन, अर्जुन, सारूफ, आरजू और कर्ण ने बताया कि 24 जुलाई को सभी परिवार के लोग घर पर बैठे बातचीत कर रहे थे।
इसी दौरान पहली बार कांवड़ यात्रा पर जाने का विचार बना। परिवार की सहमति मिलने के बाद सभी ने यात्रा के खर्च के लिए रूपये जुटाना शुरू किया। समूह में कुछ 10 वर्षीय बच्चे भी शामिल थे, जिन्होंने भी अपनी क्षमता के अनुसार एक हजार से पांच हजार रुपये तक का सहयोग किया। इस तरह करीब 35 हजार रुपये एकत्र हुए। युवाओं ने बताया कि 25 जुलाई को वे हरिद्वार पहुंचे और 26 जुलाई को नीलकंठ महादेव से पवित्र कांवड़ उठाकर अपने गंतव्य की ओर रवाना हुए। यात्रा के पहले ही दिन होटल में ठहरने और भोजन आदि पर लगभग पांच हजार रुपये खर्च हो गए। इसके बाद प्रतिदिन पांच से छह हजार रुपये तक का खर्च आता रहा। शामली पनहुंचते-पहुंचते उनके पास मौजूद पूरी रकम समाप्त हो गई। शिवभक्तों ने बताया कि उन्होंने अपने परिजनों को फोन कर पैसे खत्म होने की जानकारी दे दी है। अब परिवार के लोग आर्थिक सहायता लेकर पहुंचेंगे, जिसके बाद वे अपनी आगे की यात्रा शुरू करेंगे। उन्होंने कहा कि आर्थिक परेशानी के बावजूद भगवान भोलेनाथ की कृपा से उन्हें किसी तरह की थकान महसूस नहीं हो रही है और उनका उत्साह पहले जैसा ही बना हुआ है। युवाओं ने बताया कि यात्रा के पहले दिन करीब 35 किलोमीटर तक उन्हें कहीं भोजन या विश्राम की व्यवस्था नहीं मिली। काफी दूरी तय करने के बाद एक शिव मंदिर में भोजन की व्यवस्था हुई, जिससे उन्हें राहत मिली। उनका कहना है कि कांवड़ मार्ग पर जगह-जगह सेवा शिविर लगे हैं, जिनसे यात्रियों को काफी सहायता मिल रही है। सभी शिवभक्त मजदूरी का कार्य करते हैं और रोहतक स्थित अपने डेरे में शिवरात्रि के अवसर पर भगवान शिव का जलाभिषेक करेंगे। उनका कहना है कि यह उनकी पहली कांवड़ यात्रा है, जिसे वे हर हाल में पूरी करेंगे, चाहे इसके लिए कुछ समय और इंतजार ही क्यों न करना पड़े।
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