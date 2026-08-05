विज्ञापन- भगवान महावीर मणिपाल हॉस्पिटल में परक्यूटेनियस एज-टू-एज माईट्रल वॉल्व रिपेयर से ईलाज
फोटो है- रांची,संवाददाता। भगवान महावीर मणिपाल हॉस्पिटल में पहली बार परक्यूटेनियस एज-टू-एज माईट्रल वॉल्व रिपेयर
फोटो है- रांची,संवाददाता।भगवान महावीर मणिपाल हॉस्पिटल में पहली बार परक्यूटेनियस एज-टू-एज माईट्रल वॉल्व रिपेयर का ईलाज किया गया। अस्पताल में आए हुए 83 वर्षीय मरीज को नया जीवन दिया। मरीज को गंभीर माईट्रल वॉल्व लीकेज, एडवांस्ड हार्ट फेलियर और बड़े हार्ट अटैक के बाद भर्ती कराया गया था। उम्र और स्वास्थ्य की स्थिति के कारण ओपन हार्ट सर्जरी करना अत्यधिक मुश्किल था। पहले इमरजेंसी एंजियोप्लास्टी से उनकी जान बचाई गई, लेकिन बाद में वॉल्व लीकेज बढ़ने पर विशेषज्ञों ने कैथेटर आधारित आधुनिक प्रक्रिया अपनाई। कार्डियोलॉजिस्ट डॉ धनंजय कुमार ने कहा कि यह झारखंड में अपनी तरह की पहली सफल प्रक्रिया है, जिससे राज्य के मरीजों को उन्नत स्ट्रक्चरल हार्ट केयर स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होगी।
हॉस्पिटल डायरेक्टर आबिद तौकीर ने इसे आधुनिक कार्डियक सेवाओं की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया।
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