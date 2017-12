श्रीनगरः सीजन की पहली बर्फबारी से सफेद चादरों में लिपटा कश्मीर, आज हो सकती है बारिश

जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में इस मौसम की पहला हिमपात होने से यहां नजारा बेहद मनमोहक हो गया है। श्रीनगर में कल दिन में बारिश के बाद देर रात हिमपात हुआ है जिससे इलाके का नजारा मनमोहक हो गया है। लोग जब सुबह सोकर उठे तब घरों के छत तथा पेड़ों के ऊपर बर्फ की सफेद चादर देखने को मिली। खुले मैदानों तथा पार्कों के साथ सभी सड़कें भी सफेद हो गयी है।

