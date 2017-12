गुजरात चुनाव:पहले चरण में 68% वोटिंग,PM मोदी बोले-'धन्यवाद गुजरात'

गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण में शनिवार को 89 सीटों के लिए 68 प्रतिशत मतदान हुआ। चुनाव आयोग ने नई दिल्ली में देर शाम प्रेस कांफ्रेस में बताया कि राज्य की 19 जिलों की 89 सीटों के लिए सुबह आठ बजे से शाम पांच बजे तक करीब 68 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इस चरण में कुल 977 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद हो गयी। शाम पांच बजे मतदान की समय सीमा समाप्त होने के बाद भी कुछ मतदान केंद्रों पर मतदाता लाइनों में लगे थे, जिससे यह प्रतिशत और अधिक रहेगा। पिछले विधानसभा चुनाव में पहले चरण में 70. 75 प्रतिशत मतदान हुआ था। आयोग ने बताया कि मतदान पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा और कहीं से किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं रही। इस बीच भाजपा और कांग्रेस दोनों ने पहले चरण के मतदान के बाद अपनी अपनी जीत का दावा किया।

कांग्रेस नेता अर्जुन मोढवाडिया ने लगाया EVM में गड़बड़ी का आरोप

गुजरात में पहले चरण की वोटिंग के दौरान कांग्रेस नेता अर्जुन मोढवाडिया के ईवीएम में खराबी और छेड़छाड़ की शिकायत पर चुनाव आयोग ने जांच का आदेश दे दिया। मोढवाडिया ने मुस्लिम बहुल इलाके पोरबंदर के तीन वोटिंग बूथों पर ईवीएम से छेड़छाड़ और उसे ब्लूटूथ तकनीक के जरिए बाहर से नियंत्रित करने का आरोप लगाया था। मोढवाडिया की शिकायत पर चुनाव आयोग ने कहा कि, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता की शिकायत पर जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। पोरबंदर से कांग्रेस के उम्मीदवार मोढवाडिया ने कहा, 'हमने देखा कि मुस्लिम बहुत इलाके मेमनवाड़ा में ईवीएम ब्लूटूथ के जरिए बाहर किसी फोन के संपर्क में था। जब हमने वहां पर फोन का ब्लूटूथ ऑन किया तो वहां पर ईको 105 नाम का कोई डिवाइस दिखाई दे रहा था।' मोढवाडिया ने आरोप लगाया कि इससे बिल्कुल साफ है कि वोटिंग मशीन ईवीएम से ब्लूटूथ के जरिए छेड़छाड़ की जा सकती है।

कांग्रेस का दावा- ब्लूटूथ से कनेक्ट हो रही हैं EVM, जांच को पहुंची टीम

मतदान पर PM मोदी बोले:'धन्यवाद गुजरात'

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण में भारी संख्या में मतदान में हिस्सा लेने के लिए राज्य के लोगों का आभार व्यक्त किया। पहले चरण का मतदान समाप्त होते ही पीएम मोदी ने ट्वीट कर राज्य के लोगों का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने लिखा, 'धन्यवाद गुजरात, रिकार्ड संख्या में मतदान करने के लिए गुजरात की मेरी बहनों और भाइयों के प्रति आभार। मुझे दिख रहा है कि प्रत्येक गुजराती के प्रेम और समर्थन की ताकत से भाजपा ऐतिहासिक जीत की ओर बढ रही है।'

Thank you Gujarat! Gratitude to my sisters and brothers of Gujarat for voting in record numbers today. I am seeing that BJP is headed towards a historic victory, powered by the affection and support of every Gujarati. pic.twitter.com/FF6hwzfOi3