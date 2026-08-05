पंजाब में ‘मीरी-पीरी खालसा मार्च’ का पहला चरण पूरा
पंजाब में 'मीरी-पीरी खालसा मार्च' का पहला चरण तलवंडी साबो स्थित तख्त श्री दमदमा साहिब पर संपन्न हुआ। यह मार्च सिख मूल्यों के प्रचार और अकाल तख्त के जत्थेदार का कौमी संदेश फैलाने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था। संगत ने मार्च का स्वागत आतिशबाजी के साथ किया।
अमृतसर, एजेंसी। पंजाब में ‘मीरी-पीरी खालसा मार्च’ का पहला चरण बुधवार को तलवंडी साबो स्थित तख्त श्री दमदमा साहिब पर संपन्न हुआ। यह 24 जुलाई को अकाल तख्त से शुरू हुआ था। यह मार्च पंजाब के माझा और मालवा इलाकों से गुजरा। इसका मकसद सिख मूल्यों को बढ़ावा देना और अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गरगज द्वारा सिख समुदाय तक ‘कौमी’ (समुदाय से जुड़े) संदेश पहुंचाना था। मार्च का समापन खालसा की शान-ओ-शौकत और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की मौजूदगी में हुआ। तख्त दमदमा साहिब पहुंचने पर संगत ने आतिशबाजी के साथ मार्च का स्वागत किया। ‘मीरी-पीरी खालसा मार्च’ छठे सिख गुरु, गुरु हरगोबिंद साहिब द्वारा दिए गए मानवता की रक्षा, धार्मिक स्वतंत्रता, न्याय और आध्यात्मिक उत्थान के संदेश की याद में मनाए जाने वाले ‘मीरी-पीरी दिवस’ को समर्पित था।
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