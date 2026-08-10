दी पेंटीकॉस्टल असेम्बली स्कूल में प्रथम पीएएसएमयूएन-2026 का सफल आयोजन
दी पेंटीकॉस्टल असेम्बली स्कूल में प्रथम पीएएसएमयूएन-2026 का सफल आयोजनदी पेंटीकॉस्टल असेम्बली स्कूल में प्रथम पीएएसएमयूएन-2026 का सफल आयोजनदी पेंटीकॉस्
दी पेंटीकॉस्टल असेम्बली स्कूल में 8 और 9 अगस्त को प्रथम पीएएसएमयूएन-2026 (मॉडल यूनाइटेड नेशंस) का सफल आयोजन किया गया। दो दिवसीय सम्मेलन में 148 प्रतिनिधियों के साथ सचिवालय और कार्यकारी मंडल के 20 सदस्यों ने भाग लिया। ‘थिंक बियॉन्ड बॉर्डर्स’ की थीम पर आधारित इस आयोजन में विद्यार्थियों ने विभिन्न वैश्विक चुनौतियों और समकालीन मुद्दों पर गंभीर चर्चा की। सम्मेलन के दौरान संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए), संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी), मानवाधिकार परिषद (यूएनएचआरसी) और विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की चार समितियों का गठन किया गया। प्रतिभागियों ने विभिन्न देशों के प्रतिनिधि के रूप में भूमिका निभाते हुए शोधपरक तथ्यों और तर्कों के आधार पर अपने विचार प्रस्तुत किए।
कार्यक्रम का उद्घाटन सिटी डीएसपी राजीव रंजन ने किया, जबकि समापन समारोह के मुख्य अतिथि डीएसपी मुख्यालय पवन कुमार रहे। दोनों अधिकारियों ने विद्यार्थियों के नेतृत्व कौशल, वैश्विक दृष्टिकोण और तार्किक क्षमता की सराहना की। प्रतियोगिता में यूएनजीए समिति में अनुष्का सिंह, यूएनएससी में दिव्या आर्या, यूएनएचआरसी में रितुम प्रभात तथा डब्ल्यूएचओ में नमन को सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि का पुरस्कार दिया गया।
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