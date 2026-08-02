जलाभिषेक से राहु, चन्द्रमा सहित अन्य ग्रहों से जुड़े दोषों की शांति
श्रावण मास का प्रथम सोमवार 3 अगस्त को श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाएगा। इस दिन विशेष नक्षत्र और योग रहेगा। शिवभक्त जलाभिषेक और पूजन करेंगे। भारतीय ज्योतिषाचार्य के अनुसार, इस दिन भगवान शिव की पूजा करने से कई ग्रह दोष दूर होते हैं और भाग्य तथा संपत्ति की प्राप्ति का योग बनता है।
श्रावण मास का प्रथम सोमवार 3 अगस्त को श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाएगा। इस दिन पंचमी तिथि, उत्तराभाद्रपद नक्षत्र एवं सुकर्मा योग का विशेष संयोग रहेगा। शिवभक्त व्रत रखकर भगवान शिव का जलाभिषेक, रुद्राभिषेक और विधि-विधान से पूजन करेंगे। वहीं कांवड़ यात्रा के दौरान शिवालयों में कांवड़िए भी पवित्र गंगाजल से भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करेंगे। भारतीय ज्योतिष कर्मकांड महासभा के अध्यक्ष पंडित केसी पाण्डेय ने बताया कि श्रावण के प्रथम सोमवार को शुभ मुहूर्त में भगवान शिव का जलाभिषेक एवं पूजन करने से राहु, चन्द्रमा सहित अन्य ग्रहों से जुड़े दोषों की शांति होती है। साथ ही भाग्य, आयु, वैभव, गृह शांति और संपत्ति की प्राप्ति का योग बनता है।
उन्होंने बताया कि सोमवार के दिन भगवान शिव को गंगाजल, दूध, दही, घी, सफेद पुष्प, पुष्पमाला, सफेद मिष्ठान, अक्षत, बेलपत्र एवं शमी पत्र अर्पित करना विशेष फलदायी माना गया है। अभिषेक के समय श्रद्धालुओं को मंत्र का जप करना चाहिए। धातु के पात्र से जलाभिषेक करना भी शुभ माना जाता है।---------------
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