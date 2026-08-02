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सावन की पहली सोमवारी आज, नागपंचमी भी मनेगी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
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सावन मास की पहली सोमवारी 03 अगस्त को है। इस दिन नागपंचमी भी मनेगी। श्रद्धालु भगवान शिव और नागदेवता की विशेष पूजा करेंगे। इस दिन पूजा करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सावन की प्रत्येक सोमवारी के लिए अलग मंत्र होता है, जिससे भक्तों को सुख-समृद्धि और आशीर्वाद प्राप्त होता है।

सावन की पहली सोमवारी आज, नागपंचमी भी मनेगी

सावन की पहली सोमवारी आज, नागपंचमी भी मनेगी भक्तों पर बरसेगी भगवान शिव व नागदेवता की विशेष कृपा धरती से आसमान तक गूजेंगे हर हर महादेव के जयकारे शिवालयों में विशेष पूजा-अर्चना की तैयारी पूरी, भक्तों में उत्साह फोटो शिवालय : बिहारशरीफ के हिरण्य पर्वत पर स्थिति हिरण्येश्वर धाम में पूजा अर्चना करते श्रद्धालु। बिहारशरीफ, हिन्दुस्तान टीम। सावन मास की पहली सोमवारी 03 अगस्त को है। इसी दिन नागपंचमी भी मनेगी। शिवालयों में श्रद्धा का सैलाब उमड़ेगा। धरती से आसमान तक हर हर महादेव के जयकारे गूंजेंगे। घंटे की टंकार से चारों दिशाएं शिवमय हो जायेगा। भोले शंकर की कृपा की बारिश में भक्तजन सराबोर हो जाएंगे। श्रद्धालु नागदेवता की विशेष पूजा करेंगे। दूध-लावा का भोग लगाएंगे। सुख-समृद्धि का आशीर्वाद मांगेंगे।

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धार्मिक मान्यता

धार्मिक मान्यता है कि इस दिन सच्चे मन से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं तथा परिवार में सुख-समृद्धि और शांति का वास होता है। धार्मिक मान्यता है कि सावन की पहली सोमवारी से पूरे माह भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान वासुकी की संयुक्त कृपा भक्तों पर बनी रहती है। पंडित सूर्यमणि पांडेय ने बताया कि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, समुद्र मंथन के समय निकले हलाहल विष का पान भगवान शिव ने इसी काल में किया था। इसी कारण शिवभक्त सावन में जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा, भांग, आक और पुष्प अर्पित कर भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं। मंदिरों में सुबह से देर रात तक श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है और हर-हर महादेव के जयघोष से वातावरण भक्तिमय हो जाता है। आचार्य पप्पू पांडेय के अनुसार भगवान शिव के साथ माता पार्वती की पूजा का भी विशेष महत्व है। अविवाहित युवतियां योग्य वर की कामना तथा विवाहित महिलाएं अखंड सौभाग्य और पति की दीर्घायु के लिए सावन सोमवार का व्रत रखती हैं। वहीं श्रद्धालु रुद्राभिषेक और महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर आरोग्य, सुख और समृद्धि की कामना करते हैं। नाग पूजा का विशेष महत्व: सोमवारी के साथ नाग पूजा का भी विशेष महत्व जुड़ा हुआ है। भगवान शिव के गले में विराजमान भगवान वासुकी नाग को शिव का परम भक्त और संरक्षण का प्रतीक माना जाता है। नाग पंचमी के अवसर पर भगवान वासुकी और नाग देवताओं की पूजा करने से कालसर्प दोष, सर्प भय तथा अन्य बाधाओं से मुक्ति मिलने की मान्यता है। यह पर्व प्रकृति और जीव-जंतुओं के संरक्षण का संदेश भी देता है।

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हर सोमवारी का मंत्र

ऐसे तो सावन में हर दिन पूजा-अर्चना करने वाले भक्तों पर भगवान शिव की कृपा बनी रहती है। खासकर इस मास की सोमवारी का विशेष महत्व है। ज्योतिष के जानकार पं. मोहनकुमार दत्त मिश्र बताते हैं कि सभी सोमवारी की पूजा के लिए मंत्र अलग-अलग हैं। नियमपूर्वक पूजा करने से औघड़दानी की कृपा हमेशा भक्तों पर बनी रहती है।

पहली सोमवारी की पूजा

पहली सोमवारी को महामायाधारी की पूजा : सावन की पहली सोमवार को महामायाधारी भगवान शिव की आराधना की जाती है। पूजा क्रिया के बाद शिव भक्तों को ‘ऊं लक्ष्मी प्रदाय ह्री ऋण मोचने श्री देहि-देहि शिवाय नम:’ का मंत्र 11 माला जाप करना चाहिए। इस मंत्र के जाप से लक्ष्मी की प्राप्ति, व्यापार में वृद्धि और ऋण से मुक्ति मिलती है।

दूसरी सोमवारी की पूजा

द्वितीय सोमवारी को करें महाकालेश्वर की पूजा: दूसरी सोमवार को महाकालेश्वर शिव की विशेष पूजा करने का विधान है। श्रद्धालु को ‘ऊं महाशिवाय वरदाय हीं ऐं काम्य सिद्धि रुद्राय नम:’ मंत्र का रुद्राक्ष की माला से कम से कम 11 मामला जाप करना चाहिए। महाकालेश्वर की पूजा से सुखी गृहस्थ जीवन, पारिवारिक कलह से मुक्ति, पितृ दोष व तांत्रिक दोष से मुक्ति मिलती है।

तीसरी सोमवारी की पूजा

तृतीय सोमवार को अर्द्धनारीश्वर की पूजा : सावन की तृतीय सोमवार को अर्द्धनारीश्वर शिव का पूजन किया जाता है। इन्हें खुश करने के लिए ‘ऊं महादेवाय सर्व कार्य सिद्धि देहि-देहि कामेश्वराय नम:’ मंत्र का 11 माला जाप करना श्रेष्ठ माना गया है। इनकी विशेष पूजन से अखंड सौभाग्य, पूर्ण आयु, संतान प्राप्ति, संतान की सुरक्षा, कन्या विवाह, अकाल मृत्यु निवारण व आकस्मिक धन की प्राप्ति होती है।

चौथी सोमवारी की पूजा

चौथी सोमवारी को तंत्रेश्वर शिव की आराधना: चौथी सोमवारी को तंत्रेश्वर शिव की विशेष पूजा की जाती है। इस दिन कुश के आसन पर बैठकर ‘ऊं रुद्राय शत्रु संहाराय क्लीं कार्य सिद्धये महादेवाय फट्’ मंत्र का जाप 11 माला शिवभक्तों को करनी चाहिए। तंत्रेश्वर शिव की कृपा से समस्त बाधाओं का नाश, अकाल मृत्यु से रक्षा, रोग से मुक्ति व सुख-समृद्धि की प्राप्ति होती है।

FAQs

सावन की पहली सोमवारी कब है?
सावन मास की पहली सोमवारी 03 अगस्त को है।
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