मोदी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक आज, PM समेत 58 मंत्रियों ने ली है शपथ

नई मोदी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक आज (शुक्रवार) दिल्ली में होगी। यह जानकारी न्यूज एजेंसी एएनआई ने दी। वहीं, प्रधानमंत्री आने वाले दिनों में विभिन्न कैबिनेट समितियों जैसे सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, संसदीय मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति और राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति पर भी निर्णय लेंगे।

