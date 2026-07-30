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बेटियों को मिली नई उड़ान, छात्रावासयुक्त महाविद्यालय बना गोरेलाल मेहता कॉलेज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पूर्णिया
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बनमनखी स्थित गोरेलाल मेहता महाविद्यालय ने बेटियों की उच्च शिक्षा, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के लिए पहला छात्रावास खोला। कुलपति प्रो. विवेकानंद सिंह ने कहा कि बेटियों की शिक्षा और सुरक्षा विश्वविद्यालय की प्राथमिकता है। उन्होंने छात्राओं को कड़ी मेहनत और अनुशासन के साथ अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए प्रेरित किया।

बेटियों को मिली नई उड़ान, छात्रावासयुक्त महाविद्यालय बना गोरेलाल मेहता कॉलेज

बनमनखी, संवादसूत्र। बेटियों की उच्च शिक्षा, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए बनमनखी स्थित गोरेलाल मेहता महाविद्यालय पूर्णिया विश्वविद्यालय का पहला छात्रावासयुक्त महाविद्यालय बन गया। बुधवार को छात्राओं के लिए नव निर्मित छात्रावास एवं महाविद्यालय परिसर में कैंटीन का उद्घाटन पूर्णिया विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. विवेकानंद सिंह एवं उनकी धर्मपत्नी कंचन माला ने संयुक्त रूप से फीता काटकर तथा शिलापट्ट का अनावरण कर किया। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कुलपति प्रो. विवेकानंद सिंह ने कहा कि बेटियों की शिक्षा और सुरक्षा विश्वविद्यालय की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि यह छात्रावास केवल एक भवन नहीं, बल्कि छात्राओं के उच्च शिक्षा, आत्मनिर्भरता और उज्ज्वल भविष्य की मजबूत नींव है। उन्होंने कहा कि गोरेलाल मेहता महाविद्यालय ने पूर्णिया विश्वविद्यालय के इतिहास में पहला छात्रावासयुक्त महाविद्यालय बनकर नया अध्याय जोड़ा है। उन्होंने कहा कि किसी भी समाज का समग्र विकास तभी संभव है, जब उसकी बेटियां शिक्षित, सुरक्षित, आत्मनिर्भर और सशक्त हों। यह छात्रावास छात्राओं को सुरक्षित एवं प्रेरणादायी वातावरण उपलब्ध कराएगा, जहां वे निश्चिंत होकर अपनी पढ़ाई पूरी कर सकेंगी。

कठिन परिश्रम, अनुशासन और समर्पण ही सफलता की कुंजी:

अपने छात्र जीवन के संघर्षों को याद करते हुए कुलपति ने विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए कहा कि सपना वह नहीं जो रात में देखा जाए, बल्कि सपना वह है जो दिन में देखा जाए और उसे पूरा करने के लिए निरंतर कठिन परिश्रम किया जाए। उन्होंने कहा कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, बल्कि कठिन परिश्रम, अनुशासन और समर्पण ही सफलता की वास्तविक कुंजी है। कुलपति की धर्मपत्नी कंचन माला ने छात्राओं को आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने, उच्च शिक्षा प्राप्त करने और अपने जीवन के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा ही महिलाओं के सशक्तिकरण का सबसे प्रभावी माध्यम है। इससे पूर्व महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉ. प्रमोद भारतीय ने कुलपति एवं उनकी धर्मपत्नी का अंगवस्त्र एवं पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया। कार्यक्रम का संचालन दर्शनशास्त्र विभागाध्यक्ष डॉ. शारदा वंदना ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन भौतिकी विभागाध्यक्ष डॉ. कौशल किशोर प्रसाद ने किया। इस अवसर पर परीक्षा नियंत्रक एवं अर्थशास्त्र विभागाध्यक्ष डॉ. रमीज़ अहमद, मनोविज्ञान विभागाध्यक्ष डॉ. रणविजय कुमार, हिंदी विभागाध्यक्ष डॉ. चंद्रभूषण रजक, डॉ. आनंद सागर, डॉ. आसिफ़ इक़बाल, डॉ. नंदन कुमार भारती, डॉ. गुड्डू कुमार, डॉ. काजल कुमारी, डॉ. अर्पिता राय सहित महाविद्यालय के सभी शिक्षक उपस्थित थे। शिक्षकेतर कर्मचारियों में सुबोध कुमार साह, अमरेंद्र कुमार मेहता, किशोर शर्मा, जीवछ कुमार, झाबर साह, अमरनाथ कुमार, मुकेश राम, अनिल यादव एवं वकील साह सहित कॉलेज परिवार के सभी सदस्य समारोह में शामिल हुए। कार्यक्रम के आयोजन में इतिहास विभागाध्यक्ष एवं छात्र कल्याण परिषद् की पर्यवेक्षक डॉ. प्रिया कुमारी का विशेष योगदान रहा। वहीं छात्र कल्याण परिषद् के सदस्यों ने भी आयोजन में सक्रिय भूमिका निभाई।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

गोरेलाल मेहता महाविद्यालय का उद्घाटन कब हुआ?
गोरेलाल मेहता महाविद्यालय का उद्घाटन बुधवार को हुआ।

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