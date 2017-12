टेक्नोलॉजी: उदयपुर में जारी हुआ देश का हिंदी वाला ईमेल आईडी 

अब देश में हिंदी भाषी और इस भाषा के प्रेमी हिंदी में भी अपना ईमेल आईडी बना सकेंगे। इंफोसिस के पूर्व चेयरमैन मोहनदास पई ने इस बात की जानकारी अपने ट्विटर हैंडल पर

साझा की है। इस ईमेल आईडी को सोमवार को उदयपुर में जारी किया गया है।

पहली बार ऐसा हुआ है कि हिंदी में कोई ईमेल आईडी बनाया गया है। इस ईमेल आईडी को जयपुर के टेकी अजय डाटा ने तैयार किया और राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने

रिलीज किया है। उदयपुर में इस समय हैकाथॉन का आयोजन हो रहा है और इसी कार्यक्रम में इस आईडी को जारी किया गया है। केंद्र सरकार अब हिंदी ईमेल आईडी का प्रयोग कर

सकेगी।



First Hindi e mail id released in India, available for most Indian languages, by Jaipur Techie @ajaydata released today in Udaipur by @VasundharaBJP @PMOIndia @narendramodi @rsprasad @arunjaitley proud day for India @ajaydata @nakulsaxena786