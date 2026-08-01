छात्र-छात्राओं ने सीखा निष्पक्ष चुनाव का पाठ

सतीश जोशी, टनकपुर। विज़न पब्लिक स्कूल में अभूतपूर्व उत्साह के साथ पहली बार लोकतंत्र का महोत्सव मनाया गया। विद्यालय में नए छात्र परिषद (स्टूडेंट काउंसिल) के गठन के लिए विधिवत चुनावी प्रक्रिया संपन्न कराई गई। पहली बार हुई इस मतदान प्रक्रिया को लेकर छात्र-छात्राओं में भारी उत्सुकता और ज़बरदस्त उत्साह देखने को मिला। विद्यालय में नेतृत्व क्षमता के विकास के लिए स्कूल हेड बॉय एवं हेड गर्ल, स्पोर्ट्स कैप्टन, सांस्कृतिक कार्यक्रम इंचार्ज, अनुशासन इंचार्ज और स्वास्थ्य सेवा इंचार्ज और विभिन्न हाउसेस के कैप्टन एवं वाइस कैप्टन के पदों पर निर्वाचन प्रक्रिया की गई। चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए छात्रों को ही अलग-अलग जिम्मेदारियाँ सौंपी गईं।

जिसमें आदर्श जोशी, अनन्या पुजारी, अनन्या शर्मा, अर्चना भट्ट, नितिन जोशी और शुभम बिष्ट ने पीठासीन अधिकारी के तौर पर मतदान केंद्र की कमान संभालते हुए चुनाव कराने की बारीकियों को समझा। कनक महर और सक्षम कपूर ने ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हुए पूरी चुनावी प्रक्रिया के चरणों की कवरेज की और पत्रकारिता का व्यावहारिक ज्ञान हासिल किया। प्रधानाचार्य नवल किशोर तिवारी ने बताया कि इस गतिविधि का मुख्य ध्येय विद्यार्थियों को भारतीय लोकतंत्र और मतदान के वास्तविक महत्व से परिचित कराना था। इसके माध्यम से बच्चों ने न सिर्फ वोट डालने के वैज्ञानिक व कानूनी चरणों को समझा, बल्कि यह भी जाना कि एक योग्य, ईमानदार और आदर्श नेता का चयन कैसे किया जाता है। कार्यक्रम को संपन्न कराने में विद्यालय की शिक्षिकाओं और शिक्षकों का विशेष मार्गदर्शन रहा। इस कार्यक्रम को संपन्न कराने में प्रबंधक अजय देऊपा, शिक्षिका कीर्ति महर, गीता देउपा, भावना बिष्ट, संजना चौधरी, गुंजन बिष्ट, हर्षिता सेठी, आस्था चंद, हर्षवर्धन सिंह, केतन पंत, अनिल पालीवाल आदि ने योगदान दिया।