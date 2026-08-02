मनीगाछी:स्वास्थ्य जागरूकता शिविर में बताई गई प्राथमिक उपचार की विधियां

यूनेस्को क्लब ऑफ दरभंगा के सहयोग से संस्कृति इंटरनेशनल स्कूल, राघोपुर में प्राथमिक उपचार और स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों और अभिभावकों को प्राथमिक उपचार की जानकारी देना था। कार्यक्रम में स्वास्थ्य के महत्व पर जोर दिया गया और आपातकालीन स्थितियों में प्राथमिक उपचार के तरीकों का प्रदर्शन किया गया।

पवन झा,मनीगाछी। यूनेस्को क्लब ऑफ दरभंगा के सौजन्य से शनिवार को संस्कृति इंटरनेशनल स्कूल, राघोपुर में प्राथमिक उपचार व स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों एवं अभिभावकों को प्राथमिक उपचार की जानकारी देना तथा आपातकालीन परिस्थितियों में प्राथमिक उपचार की विभिन्न विधियों का व्यावहारिक प्रदर्शन करना था। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय अध्यक्ष डॉ. बीके मिश्रा, यूनेस्को क्लब ऑफ दरभंगा के अध्यक्ष बिनोद कुमार पंसारी , महासचिव प्रो. मधु रंजन प्रसाद, कोषाध्यक्ष ललित कुमार खेतान एवं स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष डॉ. ओम प्रकाश आदि ने किया। विद्यार्थियों ने स्वागत गीत प्रस्तुत किया। यूनेस्को क्लब के अध्यक्ष बिनोद कुमार पंसारी ने सभी का अभिनंदन करते हुए कहा कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है, इसकी रक्षा ही सबसे बड़ी साधना है।

प्राथमिक उपचार के महत्व कार्यक्रम के दौरान प्राथमिक उपचार की विभिन्न विधियों का व्यावहारिक प्रदर्शन किया गया तथा विद्यार्थियों, अभिभावकों एवं शिक्षकों को आपातकालीन परिस्थितियों में उचित प्राथमिक उपचार के महत्व से अवगत कराया गया। डॉ. अमृता मिश्रा ने संतुलित एवं पौष्टिक आहार के महत्व पर विस्तार से जानकारी दी। डॉ. बीके मिश्रा ने कहा कि स्वास्थ्य ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। डॉ. ओम प्रकाश और उनकी टीम ने हार्ट अटैक की स्थिति में मरीज के बेहोश होने पर उसका सीपीआर से प्राथमिक उपचार किया जाए, उस पर डेमो के सहारे लोगों को समझाया।

कार्यक्रम की गरिमा कार्यक्रम का संचालन डॉ. अंजू अग्रवाल एवं धन्यवाद ज्ञापन प्रो. मधु रंजन प्रसाद ने किया। मौके पर यूनेस्को क्लब, दरभंगा की डॉ. शीला साहू, डॉ. एसएन सर्राफ, डॉ. आरबी खेतान, शमीम हैदर, डॉ. आरएनपी सिन्हा, मनोरंजन प्रसाद अग्रवाल, डॉ. अमृता मिश्रा, रानी खेतान, विजय कुमार झा सहित यूनेस्को क्लब के अन्य सदस्य व अतिथि उपस्थित रहे।