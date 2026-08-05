जेठ पर लगाया दुष्कर्म का आरोप, मुकदमा

फिरोजाबाद की रहने वाली एक विवाहिता ने अपने जेठ पर दुष्कर्म करने का आरेाप लगाया है। पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं करने पर पीडिता के पिता ने अदालत की शरण ली। अदालत के निर्देश पर थाना जसराना पुलिस ने ससुरालियों के ​खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। थाना जसराना में पीड़िता के पिता का कहना है कि उसकी पुत्री की ससुराल जसराना के मोहल्ला बेलमपुरी में मौजूद है। जेठ अंकुश गुप्ता द्वारा शराब के नशे में उसके साथ दुष्कर्म किया। जब दुष्कर्म की ​शिकायत करने की बात कही तो जान से मारने की धमकी दी गई। पिता ने कहा कि जब पुत्री ने पूरे मामले से आयुष गुप्ता, किट्टू गुप्ता, अलका गुप्ता, सुभाष गुप्ता को बताया तो उन लोगों ने अंकुश के ​खिलाफ कार्रवाई करने के बजाए पुत्री की पिटाई लगाते हुए चुप रहने की हिदायत दी।