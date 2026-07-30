मेडिकल कॉलेज को 70 नए जूनियर रेजीडेंट्स मिले
फिरोजाबाद के स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय में शासन के निर्देशों पर 70 नोन पीजी जूनियर रेजीडेंट्स की तैनाती की गई है। सभी अभ्यर्थियों ने गुरुवार को पदभार ग्रहण किया। कॉलेज के प्रधानाचार्य ने कहा कि इससे स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा और मरीजों को बेहतर इलाज मिलेगा।
फिरोजाबाद, शासन एवं चिकित्सा शिक्षा महानिदेशालय के निर्देशों के क्रम में स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय में शासकीय सेवा बॉन्ड के तहत 70 अभ्यर्थियों की तैनाती नोन पीजी जूनियर रेजीडेंट्स के पद पर की गई है। सभी अभ्यर्थियों द्वारा सफलतापूर्वक अपना योगदान पूर्ण करते हुए गुरुवार को अपना पदभार ग्रहण कर लिया। मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉ. योगेश कुमार गोयल ने कहा कि स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय में शासकीय सेवा बॉन्ड के तहत 70 अभ्यर्थियों की तैनाती नोन पीजी जूनियर रेजीडेंटस के पद पर की गई है। उन्होंने 70 जूनियर रेजीडेंट्स का स्वागत करते हुए उन्हें चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबद्ध चिकित्सालय की स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए प्रेरित किया।
प्राचार्य ने कहा कि मेडिकल कॉलेज में 70 नए जूनियर रेजीडेंट्स के जुड़ने से फिरोजाबाद एवं आसपास के जिले से आने वाले मरीजों को बेहतर और त्वरित इलाज मिल सकेगा। सभी नव-तैनात चिकित्सक पूरी निष्ठा, संवेदनशीलता और अनुशासन के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करें, ताकि चिकित्सालय की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को एक नई गति प्रदान की जा सके। चिकित्सा महाविद्यालय प्रशासन का मानना है कि इतनी बड़ी संख्या में जूनियर रेजीडेंट्स की तैनाती से अस्पताल की इमरजेंसी, ओपीडी एवं विभिन्न इनडोर वार्डों में मरीज देखभाल व्यवस्था में व्यापक सुधार देखने को मिलेगा।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें