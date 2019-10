सीमा पर बांग्लादेशी गार्ड की गोलीबारी में BSF जवान शहीद, एक घायल

पश्चिम बंगाल में भारत-बांग्लादेश की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर बांग्लादेश के बीजीबी दल द्वारा गुरुवार को की गयी गोलीबारी में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के एक जवान की मौत हो गयी जबकि एक अन्य घायल हो गया। यह जानकारी अधिकारियों ने दी। उन्होंने बताया कि मुर्शीदाबाद जिले में सीमा पर बीएसएफ के गश्ती दल पर गोलीबारी में एक हेड कांस्टेबल की मौत हो गयी।

समझा जाता है कि सीमा पर बीएसएफ का गश्ती दल कुछ गैरकानूनी काम को रोक रहा था। अधिकारियों ने कहा कि प्रारंभिक जानकारी से लगता है कि गोलीबारी बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (बीजीबी) के जवानों द्वारा की गई थी। उन्होंने कहा कि बीएसएफ के एक अन्य जवान को भी गोली लगी है।

Jawan killed as Bangladesh troops open fire on BSF party in West Bengal



