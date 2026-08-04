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आफताब हत्याकांड में महिला समेत दो गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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बर्मामाइंस मुस्लिम बस्ती में रेलवे कंटेनर यार्ड के पास फायरिंग में मुख्य आरोपी शाहरुख की पत्नी कुलसुम बीबी और मो सामद गिरफ्तार हुए हैं। 2 अगस्त को आफताब पर फायरिंग की गई, जो नशे के खिलाफ काम करता था। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है।

आफताब हत्याकांड में महिला समेत दो गिरफ्तार

बर्मामाइंस मुस्लिम बस्ती स्थित रेलवे कंटेनर यार्ड के पास हुए फायरिंग मामले में महिला समेत दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में मुख्य आरोपी शाहरुख की पत्नी कुलसुम बीबी और मो सामद शामिल है। दोनों के खिलाफ आफताब की पत्नी ने नामजद प्राथमिकी दर्ज करा रखी है। एक प्रेस वार्ता के दौरान सिटी एसपी ललित मीणा ने बताया कि 2 अगस्त को मुस्लिम बस्ती रेलवे कंटेनर यार्ड के पास आफताब पर फायरिंग की गई थी। उसे इलाज के लिए टीएमएच और फिर कोलकाता के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां इलाज के दौरान मंगलवार तड़के उसकी मौत हो गई।

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घटना के बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि आफताब नशे के खिलाफ काम करता था इसी बात को लेकर आरोपियों ने उसकी हत्या की है। फिलहाल अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।

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