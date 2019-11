BJP सांसद हंसराज हंस के ऑफिस के बाहर फायरिंग, आरोपी की पहचान हुई

भारतीय जनता पार्टी के सांसद हंसराज हंस के रोहिणी स्थित ऑफिस के बाहर उस समय अफरा तफरी मच गई जब वहां गोलियां चलने लगी। घटना को लेकर रोहिणी के डीसीपी एसडी मिश्रा ने कहा कि रोहिणी कार्यालय के बार हवा में गोलियां चलाई गई हैं। व्यक्ति की पहचान कर ली गई हैं। पुलिस ने कहा कि व्यक्ति की पहचान कर आगे की जांच की जा रही है। हालांकि पुलिस आरोपी पूछताछ कर रही है जिससे ये पता चल सके कि उसने ऑफिस के बाहर फायरिंग क्यों किया और इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं है।

