शहीद फायरकर्मियों के परिजनों को सांत्वना देनेपहुंचे सांसद
बागपत के सहबानपुर और हिलवाड़ी गांव में बुधवार को नोएडा हादसे में शहीद हुए फायरकर्मियों के परिजनों को सांत्वना देने वालों की भीड़ लगी रही। सांसद डा. राजकुमार सांगवान ने पीड़ित परिवारों को ढांढस बंधाते हुए हर संभव मदद का आश्वासन दिया। दोनों फायरकर्मी मंगलवार को एक आग बुझाने के दौरान शहीद हुए थे।
चांदीनगर/बड़ौत। बागपत के सहबानपुर और हिलवाड़ी गांव में बुधवार को नोएडा हादसे में शहीद हुए फायरकर्मियों के परिजनों को सांत्वना देने वाले लोगों का तांता लगा रहा है। हर किसी ने पीड़ित परिवारों को ढांढ़स बंधाया। सहबानपुर में रोहित यादव के परिजनों को सांत्वना देने के लिए सांसद डा. राजकुमार सांगवान पहुंचे। उन्होंने पीड़ित परिवार को ढांढ़स बंधाते हुए हर संभव मदद का भरोसा दिया। गौना सहबानपुर निवासी 30 वर्षीय रोहित यादव 2015 में अग्निशमन विभाग में फायरकर्मी पद पर भर्ती हुआ था, जबकि बड़ौत कोतवाली क्षेत्र के हिलवाडी गांव का रहने वाला तीरथपाल तोमर वर्ष 1998 में भर्ती हुआ था।
मंगलवार की सुबह नोएडा की एक निजी कंपनी में लगी आग को बुझाते समय हुए हादसे में दोनों फायरकर्मी शहीद हो गए थे। जिनका मंगलवार की शाम राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया था। बुधवार को शहीद फायरकर्मी रोहित यादव के घर पर सांसद डा. राजकुमार सांगवान पहुंचे। उन्होंने पीड़ित परिवार को सांत्वना दी, साथ ही पीड़ित परिवार को हर सम्भव मदद का आश्वासन दिया। इस दौरान क्षेत्र के लोग भी पीड़ित परिवार को सांत्वना देने के लिए पहुंचते रहे। दूसरी ओर हिलवाड़ी गांव में शहीद फायरकर्मी तीरथपाल तोमर के आवास पर दिनभर सांत्वना देने वालों का तांता लगा रहा। इस दौरान हर कोई पीड़ित परिवार को ढांढ़स बंधाता नजर आया। सांसद डा. राजकुमार सांगवान ने यहां भी पीड़ित परिवार को ढांढ़स बंधाया। इस दौरान काफी लोग मौजूद रहे।
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