अग्नि सुरक्षा को लेकर ग्रामीणों को किया गया जागरूक
दाउदनगर अनुमंडल अग्निशमन विभाग ने शुक्रवार को ओबरा थाना के विभिन्न गांवों में अग्नि सुरक्षा और आपदा प्रबंधन के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया। ग्रामीणों को आग लगने पर बचाव के उपाय, प्राथमिक सुरक्षा और सूचना देने के तरीकों की जानकारी दी गई। इसमें जीविका दीदियों ने भी भाग लिया।
दाउदनगर, संवाद सूत्र। दाउदनगर अनुमंडल अग्निशमन विभाग के द्वारा ओबरा थाना के विभिन्न गांवों में अग्नि सुरक्षा एवं आपदा से बचाव को लेकर शुक्रवार को मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। ग्रामीणों को आग लगने की स्थिति में त्वरित बचाव, प्राथमिक सुरक्षा उपाय तथा समय पर सूचना देने के तरीकों की जानकारी दी गई। मॉक ड्रिल का आयोजन सोनहुली और ओबरा पंचायत अंतर्गत विभिन्न वार्डों में किया गया। मायापुर में जीविका दीदियों की भी सहभागिता रही। अग्निक हेमंत कुमार, अग्निक आनंद कुमार एवं गृह रक्षक चालक अमरेश कुमार ने ग्रामीणों को आग लगने की स्थिति में अपनाई जाने वाली सावधानियों, अग्निशमन उपकरणों के उपयोग तथा सुरक्षित निकासी की प्रक्रिया का व्यावहारिक प्रदर्शन कर जागरूक किया।
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