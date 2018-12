मुंबई के ट्राइडेंट होटल में लगी आग, बचाव कार्य जारी

दक्षिण मुंबई के आलीशान ट्राइडेंट होटल में बुधवार देर रात आग लग गयी। एक दमकल अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है और आग पर काबू पा लिया गया है। नरीमन प्वाइंट में मौजूद इस होटल से लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। अधिकारी ने बताया कि आग होटल के बेसमेंट में लगी।

Mumbai: Fire broke out in a hotel in Mazgaon area late night yesterday. Five fire tenders present at the spot. More details awaited. #Maharashtra pic.twitter.com/wnbDjp05Cd