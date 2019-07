संसद मार्ग स्थित SBI बिल्डिंग में लगी आग, कोई हताहत नहीं

संसद मार्ग स्थित भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की इमारत में छठी मंजिल पर बुधवार सुबह आग लग गई। दमकल विभाग के अधिकारियों ने बताया कि घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है।

उन्होंने बताया कि दमकल विभाग को सुबह आठ बजकर 10 मिनट पर आग लगने की जानकारी दी गई थी, जिसके बाद सात दमकल गाड़ियां तुरन्त मौके पर भेजी गई।

Delhi: Fire broke out in SBI building on Sansad Marg, today. Total 12 fire tenders were rushed to the spot and fire was brought under control by 8.30 am.