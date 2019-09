दरभंगा-न्यू दिल्ली बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के जनरल कोच में लगी आग

बिहार के दरभंगा जंक्शन के रेक प्वाइंट पर बुधवार की देर शाम शंटिंग के दौरान बिहार संपर्क क्रांति के जनरल कोच में आग लग गई। यह ट्रेन गुरुवार की सुबह दिल्ली जाने वाली थी। घटना के वक्त बोगी में कोई नहीं था। फायर बिग्रेड ने आग पर काबू पा लिया है। घटना की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है।

Darbhanga, Bihar: Fire breaks out in a coach of Darbhanga-New Delhi Bihar Sampark Kranti Superfast Express. Fire-fighting operations underway. No casualties reported. More details awaited pic.twitter.com/MZFdDhAl4n