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जल लेकर लौट रहे कावड़िएं की बाईक में लगी आग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सहारनपुर
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दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर दामोदराबाद के हनुमान मंदिर के सामने कांवड़िये की बाइक में आग लग गई। यह घटना शनिवार शाम हुई, जब शिवम नामक कांवड़िया जल लेकर लौट रहे थे। शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी, लेकिन सभी लोग सुरक्षित रहे। राहगीरों ने पानी डालकर आग बुझाने में मदद की।

जल लेकर लौट रहे कावड़िएं की बाईक में लगी आग
जल लेकर लौट रहे कावड़िएं की बाईक में लगी आग

दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर दामोदराबाद स्थित हनुमान मंदिर के सामने शनिवार देर शाम जल लेकर लौट रहे कांवड़िये की बाइक में अचानक आग लग गई। बाइक गर्म होने के बाद शॉर्ट सर्किट को आग लगने का मुख्य कारण बताया जा रहा है। हादसे में बाइक सवार समेत सभी लोग सुरक्षित रहे। थानाक्षेत्र के ग्राम खुशालीपुर निवासी शिवम पुत्र मंगल कांवड़ लेने गया था। शनिवार देर शाम जल लेकर वापस लौटते समय उसने अपनी स्प्लेंडर मोटरसाइकिल को दामोदराबाद स्थित हनुमान मंदिर के सामने रोक दिया और कुछ देर विश्राम करने लगा। इसी दौरान गर्म हुई बाइक में अचानक शॉर्ट सर्किट हो गया और उसमें आग लग गई।

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देखते ही देखते बाइक धू-धू कर जलने लगी। बाइक में आग लगी देखकर मौके पर राहगीरों और ग्रामीणों की भीड़ एकत्र हो गई। लोगों ने पानी डालकर काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि, आग से मोटरसाइकिल काफी हद तक जल गई। गनीमत रही कि घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।

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