मेरठ के कीटनाशक दवा फैक्ट्री में लगी आग, दमकल की 9 गाड़ियां मौके पर पहुंची

मेरठ के मोहकामपुर इंडस्ट्रियल एरिया में शनिवार की सुबह उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब वहां पर एक कीटनाशक दवा फैक्ट्री में आग लग गई। आग इतनी भीषण थी जिसका अंदाजा तस्वीर देखकर लगाया जा सकता है। यह आग धीरे-धीरे पास की फैक्ट्रियों में फैल गई है।

Meerut: Fire broke out in a pesticide factory and spread to an adjacent factory in Mohkampur industrial area, this morning. 9 fire tenders are present at the spot. Fire fighting operations are underway. More details awaited. pic.twitter.com/tRqSyC4BaT