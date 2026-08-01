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मुंगेर: कोर्ट परिसर में लगी आग, मची अफरा तफरी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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बिहार के मुंगेर ज़िला एवं सत्र न्यायालय परिसर में अचानक आग लग गई, जिससे वकील, फरियादी और पुलिसकर्मी भागने लगे। आग के चलते कई महत्वपूर्ण कागज़ात और फाइलें जलकर खाक हो गईं। स्थानीय लोग और पुलिस ने फायर एक्सटिंग्विशर से आग बुझाने की कोशिश की। आग लगने के संभावित कारणों में शॉर्ट सर्किट शामिल है।

मुंगेर: कोर्ट परिसर में लगी आग, मची अफरा तफरी

मुंगेर से राजेश की रिपोर्ट बिहार के मुंगेर ज़िला एवं सत्र न्यायालय परिसर में आज उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब एक कमरे से अचानक धुएं का गुबार उठने लगा। देखते ही देखते पूरा गलियारा ज़हरीले और काले धुएं से भर गया, जिससे वहां मौजूद वकील, फरियादी और पुलिसकर्मी बदहवास होकर भागने लगे। ​आग की लपटें इतनी तेज़ी से फैलीं कि ज़मीन पर रखे कई महत्वपूर्ण कागज़ात और फाइलें जलकर खाक हो गईं। वीडियो में साफ़ देखा जा सकता है कि कमरे में रखा कागज़ी रिकॉर्ड ज़मीन पर बिखरा पड़ा है और उसमें से आग तथा धुआं निकल रहा है। ​घटना की सूचना मिलते ही पुलिस बल और स्थानीय लोग आग बुझाने में जुट गए।

पुलिसकर्मियों और वकीलों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए फायर एक्सटिंग्विशर (अग्निशामक यंत्र), पानी और बांस-बल्लों की मदद से जलते हुए कागज़ात को बुझाने और बाकी फाइलों को बचाने की हर संभव कोशिश की। कड़ी मशक्कत के बाद धुएं के गुबार के बीच आग पर काबू पाया गया। ​आग लगने के सही कारणों का अभी पता नहीं चल सका है, लेकिन शुरुआती तौर पर शॉर्ट सर्किट को इसकी वजह माना जा रहा है। अग्निकांड में कई ज़रूरी न्यायिक दस्तावेज़ों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। प्रशासन पूरे मामले की जांच में जुटा है।

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