दिल्ली: कैमिकल फैक्ट्री में आग, दमकल की 30 गाड़ियां मौके पर पहुंची

दिल्ली के नारयणा (Narayana) में स्थित कैमिकल फैक्ट्री में सोमवार को आग लग गई। इसके बाद आग पर काबू पाने के लिए दमकल की 30 गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं।

Visuals: Fire breaks out at a chemical factory in Delhi's Naraina area. 30 fire tenders present at the spot. pic.twitter.com/jPXFVjklaj