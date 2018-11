मुंबईः ऑयल टैंकर में लगी भीषण आग, झुलसकर ड्राइवर की मौत

दक्षिण मुंबई के वडाला क्षेत्र में सोमवार की रात बड़ा हादसा प्रकाश में आया है। हादसा वडाला के भक्ति पार्क के समीप रात तकरीबन 10 बजकर 45 मिनट पर हुआ। ऑयल टैंकर के दूसरे वाहन से हुई टक्कर में भीषण आग लग गई।

देखते ही देखते ऑयल टैंकर आग की लपटों में घिर गया। संबंधित अधिकारियों के मुताबिक टैंकर में लगी भीषण आग के चलते चालक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में एक और व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी हुआ है। आग की सूचना मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड की पांच गाड़ियां पहुंच गई थी। आग को बुझाने का प्रयास जारी है।

#SpotVisuals: A petrol tanker caught fire near Bhakti Park in Mumbai's Wadala at around 10:45 pm today. 5 fire tenders present at the spot. Fire fighting operations underway. #Maharashtra pic.twitter.com/RnqQI0EG4G