दिग्विजय सिंह के रोड शो में मोदी के नारे लगाने वालों के खिलाफ FIR दर्ज

कांग्रेस के भोपाल सीट से उम्मीदवार दिग्विजय सिंह (Digvijay Singh) के रोड शो में पीएम मोदी पर नारे लगाने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। दिग्विजय सिंह का यह रोड शो भोपाल में हुआ था।

Madhya Pradesh: FIR registered after a group of people raised Modi slogans in Congress candidate Digvijaya Singh's roadshow in Bhopal.